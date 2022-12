Verwaiste Baustellef: Warum und wie lange die Arbeiten am Röderhofer Teich ruhen

Der sonst eher idyllische Röderhofer Teich ist seit vielen Wochen Baustelle. Hier investiert das Land hunderttausende Euro in den Bau einer neuen Anlage zum Schutz von Kröten und Fröschen. Wie der Stand der Dinge ist.

Am Röderhofer Teich entstehen derzeit eine neue Amphibienschutzanlage sowie ein Gehweg für die Fußgänger.

Röderhof - Als im September die Arbeiten an der neuen Amphibienschutzanlage am Röderhofer Teich begannen, ging anfänglich alles recht schnell: Mehrere Mitarbeiter der beauftragten Firma waren am Werk, es wurde gebaggert, Bauzäune wurden aufgestellt und sogar eine Ampel installiert.