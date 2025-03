Wohnen in Halberstadt Verzweifelte Mieterin: „Lebe seit zwei Wintern ohne Heizung und Warmwasser“

Es ist kalt bei Angela Behrendt, eisekalt. Die zwei Ölradiatoren spenden ein bisschen Wärme - aber weil die Strom fressen, bleiben sie oft aus. Den zweiten Winter in Folge hat die Halberstädterin in einer Wohnung gelebt, die nicht heizbar ist und kein Warmwasser mehr hat. Das liege am Vermieter, sagt sie. Der hält dagegen.