Viel Bedarf beim Osterwiecker Straßenbau, aber zähe Unterstützung

Stadt Osterwieck - Die Investitionsmittel sind begrenzt, nicht nur was kommunale Bauvorhaben in den Orten der Stadt Osterwieck betrifft. Bau-Fachbereichsleiter Detlef Schönfeld informierte in einer Ausschusssitzung auch über das, wofür überörtliche Straßenbaulastträger vorerst kein Geld haben. Anlass dafür war im Zuge der Haushaltsberatung, dass die Stadt keine Mittel für eine Beteiligung an derartigen Bauvorhaben eingeplant hat.