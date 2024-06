Rohrsheimer stimmen in neuem Wahllokal ab. Wie die Auswertung der Abstimmungen in Osterwieck und den Ortsteilen ablaufen wird.

Das neue Wahllokal in Rohrsheim befindet sich in den Räumen des Gerätehauses der freiwilligen Feuerwehr.

Stadt Osterwieck. - Ein allgemeiner Wählertrend macht auch vor der Stadt Osterwieck zum 9. Juni nicht Halt: Immer mehr Menschen nutzen die Briefwahl.

Nach Angaben von Stadt-Wahlleiterin Kristin Reilein haben rund 1.100 Bürger aus der Kommune bislang die Briefwahl beantragt. Das ist bei insgesamt rund 9.400 Wahlberechtigten – erstmals auch für die Europawahl ab einem Alter von 16 Jahren – nahezu jeder achte Wahlberechtigte. Berücksichtigt man aber, dass längst nicht jeder Bürger sein Wahlrecht wahrnimmt, dürfte die Quote noch deutlich höher ausfallen.

Was zur Folge haben wird, dass am Sonntagabend im Briefwahllokal wohl die meisten Kommunalwahl-Stimmzettel aller 20 Osterwiecker Wahllokale ausgezählt werden müssen. „Deshalb haben wir hier zwei Leute mehr“, berichtete Kristin Reilein. Die anderen 19 Wahllokale sind mit je acht Personen besetzt. Somit sind es zusammen 162 Helfer, die im Stadtgebiet für die ordnungsgemäßen Abläufe und Auszählungen sorgen.

Eines der Wahllokale wird sich übrigens an einem neuen Standort befinden. Die Rohrsheimer werden erstmals im 2022 eingeweihten Feuerwehrhaus wählen. Darüber dürften vor allem jene Einwohner erleichtert sein, denen das Treppensteigen – wie früher im Gemeindehaus notwendig – schwerfällt.

Die unmittelbar nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnende Auszählung ist generell öffentlich. Also auch im Briefwahllokal, das sich im Versammlungsraum im Obergeschoss des Osterwiecker Rathauses befindet.

Bis Sonntag, 18 Uhr, ist es für die Briefwähler auch noch möglich, ihre Unterlagen persönlich in einen der beiden Briefkästen des Rathauses einzuwerfen – an der Eingangstür zum alten Gebäude oder auf der Hofseite.

Auf die Bekanntgabe vorläufiger Ergebnisse von Stadtrat und Ortsräten auf der Stadt-Homepage noch am Abend können die Osterwiecker nicht hoffen. Ab 18 Uhr werden die Stimmen in der Reihenfolge Europaparlament, Kreistag, Stadtrat und Ortschaftsrat ausgezählt. Während das erfahrungsgemäß in den kleinsten Orten wie Osterode oder Hoppenstedt zügig geht, dürfte sich das Auszählen andernorts hinziehen. „Wir hoffen, dass wir bis Mitternacht durch sind“, so Kristin Reilein.

Während die Ergebnisse für Europa und Kreistag nach Halberstadt zur Auswertung übermittelt werden, wird am Dienstag, 10. Juni, ab 18 Uhr der sechsköpfige Wahlausschuss im Bunten Hof öffentlich tagen und die offiziellen Ergebnisse feststellen. Diese sollen – nach den Planungen im Rathaus – am Mittwoch dann auf der Homepage der Stadt veröffentlicht werden.