Viele Fragezeichen rund um die Sprach-Kitas

Auch in Dedelebens Kita wurden über das Bundesprogramm Materialien für die Förderung der Sprachentwicklung angeschafft. Wichtiger noch aber sind zusätzliche Stunden für die jeweilige Fachkraft in der Einrichtung – mit Auslafuen des Programms stehen viele Fragen im Raum.

Huy/Halberstadt - Diese Phase lieben viele Eltern bei ihren Kindern. Wenn sie zu sprechen beginnen und noch nicht jeder Laut an der richtigen Stelle steht. Das Tempo, mit dem Kinder Sprache erfassen und nutzen, ist unterschiedlich. Manchmal braucht es dabei etwas mehr Unterstützung. Wie es damit in vielen Kitas weitergehen soll, steht derzeit in den Sternen.