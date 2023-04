Gemeinde Huy - Bernd Rabsilber ist nicht nur in Eilenstedt bekannt wie ein bunter Hund. Was nicht überrascht: Der 74-Jährige steht seit Jahrzehnten als Schwimmmeister am Rand des Eilenstedter Freibad-Beckens. Vielen Hunderten Kindern hat „Lifeguard Rappi“ (auf Deutsch: „Rettungsschwimmer Rappi“) – so der Aufdruck auf seinem Shirt – seither das Schwimmen beigebracht. In diesen Apriltagen hat „Rappi“ eigentlich nur einen Wunsch: „Ich möchte im Sommer in unserem Freibad mein 40-jähriges Dienstjubiläum begehen – und bei guter Gesundheit noch das eine oder andere Jahr dranhängen.“

