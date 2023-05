Auch in diesem Sommer sollen im Osterwiecker Stadtgebiet die Freibäder in Hessen, Osterwieck, Rohrsheim sowie Schauen und Zilly mit einem Sprung ins Wasser locken. Die Saisonvorbereitungen laufen, die Volksstimme berichtet in loser Folge – heute: womit das Freibad in Zilly in dieser Saison lockt.

Zilly - Ein klarer Plan, ein megagroßer Berg Arbeit und eine Ziellinie in Sichtweite: So stehen aktuell die Aktien beim Freibad-Förderverein in Zilly. Die Vereinsmitglieder streben auch 2023 einen Saisonstart in ihrer „Batze“ am 1. Juni an. Bis dahin gilt es, ein Großprojekt zu wuppen: Die Frischwasserleitung, mit der das große Becken gespeist wird, soll erneuert werden. Deshalb nutzen viele Vereinsmitglieder aktuell jede Gelegenheit, um die neue Leitung im geschachteten Graben zu legen und ins schrittweise erneuerte Leitungsnetz einzubinden.