Natur im Harz Vögel in Halberstadt verlieren immer mehr Lebensraum: Naturschützer schlagen Alarm
Ein Kleiber kehrt zu seiner Bruthöhle zurück – doch der Baum ist gefällt. Die Naturschutzgruppe Halberstadt warnt vor zunehmendem Verlust von Lebensraum für Stadtvögel und kritisiert mangelnden Artenschutz bei Baumpflegemaßnahmen.
26.02.2026, 10:45
Halberstadt. - „Völlig entgeistert“ soll der Kleiber geguckt haben, als der Vogel in seine Höhle zurückkehren wollte. Doch der Baum war nicht mehr da. Ebenso wie das Nest, was er begonnen hatte zu bauen. Das berichtet Knut Ballhause von der Naturschutzgruppe Halberstadt im Stadtentwicklungsausschuss.