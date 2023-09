Wegen der am Montag, 4. September, in Veltheim gestarteten Arbeiten zur Neuasphaltierung der Ortsdurchfahrt sind in den Mittagsstunden mehrere Schülerbusse vor Ort gestrandet. Die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) hatten keine Kenntnis von der Vollsperrung. Wie es ab Dienstag, 5. September, weitergeht.

Hessen/Veltheim/Osterode - Im Zusammenhang mit den am Montag, 4. September, in Veltheim gestarteten Arbeiten zur Neuasphaltierung der Ortsdurchfahrt ist es in den Mittagsstunden beim Busverkehr zum totalen Chaos gekommen. Mehrere Busse, die insbesondere Schüler nach Hause bringen sollten, strandeten an beiden Ortseinfahrten, weil plötzlich – und laut Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) ohne jede Vorankündigung – die Hauptstraße wegen des Asphalteinbaus auf kompletter Breite gesperrt war.