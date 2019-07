Kein Durchkommen ist zurzeit zwischen Harsleben, Westerhausen und Quedlinburg. Wegen eines Gaslecks ist die B79 voll gesperrt.

Halberstadt l Die B79 zwischen Quedlinburg und Harsleben ist zurzeit komplett gesperrt. Gegen 8.45 Uhr ist bei Bauarbeiten am Abzweig nach Westerhausen durch eine Rüttlermaschine eine Gasleitung beschädigt worden. Da Gas austritt, ist der Bereich großräumig gesperrt, teilte Uwe becker, Sprecher des Polozeireviers Harz, mit. Sowohl auch Richtung aus Quedlinburg kommend ab der Anschlussstelle Quedlinburg-Zentrum der Autobahn 36, ab Westerhausen in Richtung B 79 und ab Harsleben in Richtung B 79 ist gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie lange es dauern wird, bis die leckende Leitung abgedichtet ist, ist derzeit noch nicht bekannt.