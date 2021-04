Voltigierer wollen es wissen

Eilenstedt/Dedeleben

Der Anblick ist sehr vertraut. Auf dem Reiterhof von Eilenstedt geht Stute Waldfee geduldig an der Longe von Trainerin Sabine Bothe im Kreis und auf dem Pferderücken turnt ein Kind. Endlich wird wieder voltigiert in Eilenstedt.

Doch etwas ist anders. Die Kinder trainieren einzeln und nicht in der Gruppe, auch das Paarturnen ist zurzeit nicht möglich. „Das Gemeinsame geht gerade leider verloren, aus dem Gruppenvoltigieren ist ein Einzelsport geworden“, bedauert Yvonne Götz. Sie ist die zweite Trainerin, die normalerweise mit auf dem Platz steht, den Kindern Hilfestellungen gibt und auf das Pferd hilft.

Auch das ist zurzeit nicht möglich, stattdessen steigen die Mädchen von einer hölzernen Aufstieghilfe auf Waldfee auf. Und Hilfe während des Voltigierens darf zurzeit ausschließlich jemand aus dem Haushalt des Kindes geben, meist sind das die Eltern.

Nicht mehr viel Zeit für Training

„Wir halten uns an alle Regeln, um wirklich trainieren zu können“, betont Sabine Bothe. Denn bis zu den Kreismeisterschaften am Sonntag, 19. Juli, ist nicht mehr viel Zeit. Und ein ganzes Jahr Pause ist an den Kindern auch nicht spurlos vorübergegangen, sie müssen das Körpergefühle auf dem gehenden oder sogar galoppierenden Pferderücken nun schnell wiederfinden.

Bei einigen Mädchen, wie zum Beispiel der 13-jährigen Pia Götz, hat man allerdings nicht das Gefühl, dass sie ein Jahr lang pausiert hat. Sie turnt sicher auf dem Pferderücken und ist ein Vorbild für die Jüngeren.

So für die sechsjährige Miri, die erst zum zweiten Mal dabei ist, aber schon sehr sicher auf dem Rücken von Waldfee sitzt und turnt. „Es liegt noch ein Stück Arbeit vor uns, aber wir wollen bei dieser Meisterschaft unbedingt dabei sein“, so Sabine Bothe.

Viele Interessenten

Trainiert wird nun immer sonnabends, im Viertelstundentakt. Sabine Bothe und Yvonne Götz haben einen straffen Zeitplan für die Kinder ausgearbeitet, damit es nicht zu langen Wartezeiten kommt. Gerade bei dieser Zeitplanung ist WhatsApp eine wertvolle Hilfe, denn wenn jemand doch kurzfristig absagen muss, wird der Plan sofort verändert und jeder Beteiligte erfährt davon.

Bevor sie auf den Pferderücken steigen, wärmen sich die Kinder individuell auf, nach Anleitung eines geeigneten Trainingsprogramms.

„Nach einem ersten Rundruf, dass wir wieder mit dem Training loslegen können, haben sich auf einen Schlag gleich acht Kinder gemeldet und sogar eine Erwachsene ist mit dabei“, freut sich Sabine Bothe. Das sei nicht ungewöhnlich, denn auch, wenn das Voltigieren fälschlicherweise oft als Einstieg für den Pferdesport gilt, gibt es durchaus viele Erwachsene, die das Turnen auf dem Pferderücken als ihre Sportart entdeckt haben und sich bei Meisterschaften messen. Daher will Sabine Bothe auch Erwachsene ermuntern, sich auf dem Pferderücken mal auszuprobieren.

Vorfreude auf Wettkämpfe

Sie freue sich schon sehr auf die Wettbewerbe in Dedeleben, denn die dortige Reithalle biete ideale Bedingungen und das Umfeld lasse auch die nötigen Abstände zu. Und weil Sabine Bothe erfahren hat, dass es auch in Dedeleben großes Interesse an einer Voltigiergruppe gibt, bietet sie an, einmal wöchentlich mit interessierte Kindern, Jugendlichen (und auch Erwachsenen) zu voltigieren.

Alle Einzelheiten sollen am Donnerstag 29. April, um 16 Uhr vor Ort in der Reithalle geklärt werden. Der Donnerstag 16 Uhr soll dann auch als regelmäßiger Trainingstermin beibehalten werden. Vorabfragen beantwortet Sabine Bothe gern per WhatsApp unter der Nummer 01 76/ 43 71 32 28.