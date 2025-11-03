Nicht nur reden, sondern handeln: In Halberstadt wird aufgeräumt, gekocht und zugehört. Die Initiative bringt frischen Wind in vernachlässigte Ecken der Stadt. Jetzt soll auch der Marx-Engels-Platz von der Aktion profitieren.

Halberstadt. - „Ein bisschen eklig ist es schon“, gibt Inga Cosmus zu und leert einen Eimer mit Scherben und Dreck in einen Müllsack. Der steht in einem kleinen Bollerwagen, auf und in dem auch Sperrmüll, Kochtöpfe, Matratzen und anderes mehr landen. Dann geht es zum Container, der vor dem einstigen Mehrgenerationenhaus in der Juri-Gagarin-Straße Halberstadts steht.