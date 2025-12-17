Zum 20. Mal bringt Silke Kuwatsch aus Harsleben eine Weihnachtsgeschichte heraus – ein Jubiläum, das die Autorin selbst überrascht. Ihre neuen Zeilen erzählen von Vorfreude, Stille und dem Zauber des Festes.

Von 100 auf 3.000 Exemplare: Autorin aus Harsleben hat ihre 20. Weihnachtsgeschichte veröffentlicht

Silke Kuwatsch und ihre Hündin Nelina: In diesem Jahr hat die Autorin aus Harsleben ihre 20. Weihnachtsgeschichte veröffentlicht. Sie trägt den Titel „Die Bank“.

Harsleben. - Was einst mit nur 100 Exemplaren begann, hat sich zu einem echten Erfolgsprojekt entwickelt. Heute erreichen die Weihnachtsgeschichten der Autorin Silke Kuwatsch eine Auflage von 3.000 Stück. In diesem Jahr hat die 57-Jährige gleich doppelten Grund zur Freude: Sie hat ihre 20. Geschichte mit dem Titel „Die Bank“ veröffentlicht und feiert damit ein kleines Jubiläum.