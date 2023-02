Jürgen Kamm, ehemaliger Verbandsgemeindewehrleiter im Vorharz, macht Platz für seinen Nachfolger. Seit 2010 leitete er die Feuerwehr, die es unter ihm weit nach vorne brachte. Aktiv bei der Wehr will er dennoch bleiben.

Harsleben - Zwölf Jahre war Jürgen Kamm Verbandsgemeindewehrleiter des Vorharzes. Am 1. Februar übergab der 63-Jährige dieses Amt an seinen Nachfolger Jens Kappe. Zwei Wahlperioden, in denen Kamm viel erlebte, schwere Entscheidungen treffen musste und die einzelnen Ortsfeuerwehren zusammenführte.