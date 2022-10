Von Emoji-Büsten bis zu Texten über Krieg: Was die Besucher am Sonntag beim Röderhofer Kunstverein erwartet

Kateryna Aliinyk und Simon Baumgart sind die beiden aktuellen Stipendiaten beim Röderhofer Kunstverein. Sie öffnen am 23. Oktober ihre Ateliers und gewähren Einblicke in ihr Schaffen.

Röderhof - Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnen sich am kommenden Sonntag, 23. Oktober, die Türen im Röderhofer Kunstverein. Der vierteljährliche Tag der offenen Ateliers steht an, an dem die jeweiligen Stipendiaten ihre Werke präsentieren und einen Blick über die Schulter in ihr Schaffen ermöglichen.