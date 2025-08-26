Die neue Hecke des Nachbarn ist zu hoch, seine Musik regelmäßig zu laut oder ein Streit gipfelt in Beleidigungen - nicht immer ist eine Gerichtsverhandlung der beste, schnellste oder einfachste Weg. Manchmal kann auch die kommunale Schiedsstelle helfen. Diese muss aktuell neu besetzt werden.

Gemeinde Huy. - Kleinere Streitigkeiten, zum Beispiel zwischen Nachbarn, können in Deutschland von einer Schiedsstelle geschlichtet werden. So auch in der Gemeinde Huy. Für eben diese wird nun eine Schiedsperson gesucht, um die ehrenamtliche Stelle neu zu besetzen, da der bisherige Amtsinhaber zurückgetreten ist.

„Die Schiedsstelle versucht, eine Einigung zwischen den zerstrittenen Parteien zu erreichen, bevor es vor Gericht geht“, sagt Diana Wenig. Die Eilenstedterin hatte den Posten als Stellvertreterin der Schiedsperson seit 2022 inne, bevor sie aufgrund ihres Amtes als Ortsbürgermeisterin im vergangenen Jahr davon zurücktrat. Nun sei auch die eigentliche Schiedsperson aus persönlichen Gründen zurückgetreten, weshalb die Stelle neu besetzt werden müsse, heißt es seitens der Verwaltung.

Schulungen für die neue Aufgabe als Schiedsperson werden angeboten

„Wenn man Schiedsperson wird, wird man dazu vom Gericht vereidigt und bekommt man auch Schulungen“, sagt sie. „Die Gemeinde stellt außerdem Räumlichkeiten zur Verfügung, wo man sich dann mit den Leuten treffen kann.“

Die Schiedsstelle sei eine Möglichkeit, sich außergerichtlich zu einigen - die oft seitens der Anwälte angeraten und in manchen Fällen vom Gericht sogar gefordert werde. Das betrifft unter anderem nachbarschaftliche Angelegenheiten, Schadensersatzansprüche oder Beleidigungen. „Die Schiedspersonen dienen oft auch als Berater“, so Wenig. „Manchmal hilft ja schon eine andere Perspektive und eine andere Sicht auf die Dinge.“

Lesen Sie auch: Angst in Haus Nienburg: Nach Großbrand lagern erneut Unmengen an Stroh im Huy-Ort

Menschenkenntnis und Fingerspitzengefühl erforderlich

Mitbringen müsse man nicht viel, sagt sie: „Man sollte sich vielleicht ein bisschen mit Gesetzen auskennen und gut kommunizieren können. Vor allem sollte man ein wenig Menschenkenntnis mitbringen - und Fingerspitzengefühl haben.“

Diana Wenig war zwei Jahre als stellvertretende Schiedsperson tätig. Archivfoto: Maria Lang

Rein rechtlich gilt es noch einige andere Dinge zu beachten, wie in der Ausschreibung der Gemeinde nachzulesen ist: Die Schiedsperson muss das Wahlrecht besitzen, im Gemeindegebiet ihren Hauptwohnsitz und das 25. Lebensjahr vollendet haben.

Als Schiedsperson ausgeschlossen sei, wer infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden ist. Außerdem wer wegen einer Tat angeklagt ist, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann oder wer in Vermögensverfall geraten ist.

Bewerbung nur noch bis 31. August möglich

Die Schiedsperson werde für die Amtszeit von fünf Jahren gewählt und sei ehrenamtlich tätig. Die Aufgaben der Schiedsstellen werden in der Regel von einer Schiedsperson wahrgenommen, heißt es weiter. Abweichend hiervon kann die Schiedsstelle aber auch mit einer oder einem Vorsitzenden und bis zu zwei weiteren Schiedspersonen besetzt werden.

Wer Interesse an der Tätigkeit hat, kann sich noch bis 31. August bei der Gemeinde melden - entweder schriftlich an Gemeinde Huy/Personalabteilung, Bahnhofstraße 243 in 38838 Dingelstedt/Huy oder per E-Mail an bewerbung@gemeinde-huy.de.