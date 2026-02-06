Die passende Bekleidung zur Karnevalszeit? Kein Problem, das Harztheater ist gern behilflich. So machen Carmen Willke und ihr Team Steuerberater zu Seeräubern und Fachverkäuferinnen zu Prinzessinnen.

Von Wacken bis Köln: Kostüme aus Halberstadt ziehen durch Deutschland

Seit vier Jahren ist Carmen Willke die Herrin der Kostüme in Halberstadt. Wer will, kann sich bei ihr das passende Outfit für den Karneval ausleihen.

Halberstadt. - Es herrscht Hochbetrieb im Fundus des Harztheaters in Halberstadt – und das liegt an der fünften Jahreszeit. Jetzt in der Karnevalszeit sind Kostüme gefragt und die verleiht das Harztheater gegen Gebühr. Die Kunden wissen die Dienste von Carmen Willke und ihrem Team aber auch außerhalb der närrischen Zeit zu schätzen.