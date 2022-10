Vor 25 Jahren: Als in Osterwieck das große Bauen lief

Die Nordharzautobahn gab es noch nicht. Tausende Autos selbst aus Aschersleben und Quedlinbug quälten sich deshalb Tag für Tag im Berufsverkehr durch die Goslarer Straße in Osterwieck. In der ersten November-Woche 1997 begann deren Ausbau.

Stadt Osterwieck - Gäbe es die Altstadtsanierung nicht, so würde man derzeit in Osterwieck von kommunaler Bautätigkeit so gut wie gar nichts bemerken. Nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in der Einheitsgemeinde nicht.