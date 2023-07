In der Stadt Osterwieck soll mit dem Glasfaserausbau begonnen werden. Wann es los geht und was die Bürger beachten müssen.

Stadt Osterwieck Voraussichtlich im Laufe des Augusts soll die bauliche Erschließung von zwölf Orten der Stadt Osterwieck mit Glasfaserkabeln beginnen.

Nach Angaben von Roland Waleska, Projektsteuerer der Deutschen Glasfaser, auf einer Informationsveranstaltung in Osterwieck habe man insgesamt 4722 Wohneinheiten „auf dem Radar“. Ein Bauunternehmen, die Libra GmbH, werde mit fünf Kolonnen unterwegs sein, um insgesamt 67 Kilometer Leitungen zu verlegen sowie neun Verteilerstationen zu setzen. Zum Anfang dieses Monats haben dazu bereits vorbereitende Hausbegehungen begonnen.

Ein konkreter Termin für den Beginn der Erschließungsarbeiten steht indes noch nicht fest, auch nicht, wo es zuerst losgehen wird. Das werde von den jeweiligen Genehmigungen abhängen.

Aktivierung ab dem zweiten Quartal 2024

Die Aktivierung der Glasfaseranschlüsse in den Häusern sei unterdessen ab dem zweiten Quartal 2024 vorgesehen, sagte Roland Waleska.

Mit einer Information überraschte der Projektmanager auf der gut besuchten Veranstaltung in der Sporthalle. Denn die sonst üblichen 750 Euro Hausanschlusskosten werden nicht nur für die während der 2022 erfolgten Nachfragebündelung gewonnenen Kunden erlassen, sondern auch für jene, die sich jetzt noch kurzfristig für einen Glasfaseranschluss entscheiden.

Zur letzten Juli-Woche soll dann das im vergangenen Sommer bestehende Servicebüro in der Neukirchenstraße 26 reaktiviert werden und dienstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet werden.

Verschiedene Technologien

Die Kabel, darauf wies Roland Waleska hin, werden teils im Fräsverfahren, teils per Minibagger und teils per Bohrspülverfahren verlegt. Zunächst kommen in die Erde aber nur Leerrohre, in die später die Glasfaserkabel mit Druckluft eingefädelt werden. Der Ursprungszustand der Wege und Straßen soll nach den Bauarbeiten wiederhergestellt werden. An einigen Stellen vielleicht zunächst nur provisorisch, falls dort später nochmals gearbeitet werden muss.

Um das Kabel ins Gebäude zu einem Hausübergabepunkt zu bekommen, wird ein 16 Millimeter starkes Loch gebohrt und danach dicht verschlossen. In der Folge der „Dosen“ kommt danach ein Glasfaser-Teilnehmeranschluss.

Nicht alles Bauleistungen

Waleska betonte dazu, dass der Leitungsweg zwischen diesen beiden Dosen keine Leistung der Baufirma sei, sondern vom Kunden selbst zu erbringen sei. Möglichst mit einem dünnen Leerrohr, und das unbedingt mit glatter Innenseite. Wer einen eigenen Router nutzen möchte, muss noch ein Glasfaser-Modem zwischen Teilnehmeranschluss und Router installieren.

Der Projektsteuerer nannte noch einige Zahlen zum Internetgebrauch in Deutschland. So zeigte er auf, dass sich das Datenvolumen im Breitband-Internetverkehr in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt habe. „Früher oder später bekommt man das mit einer Kupferleitung nicht mehr hin“, so Waleska.

Die Deutsche Glasfaser lege deshalb Glasfaserkabel wirklich bis ins Haus, ohne den „Flaschenhals“ anderer Technologien, bei denen auf der letzten Meile vom Verteilerkasten zum Haus die vorhandenen Kupferkabel genutzt werden. Und Waleska betonte, dass später andere Anbieter Leitungen im Netz der Deutschen Glasfaser anmieten könnten.