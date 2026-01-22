Das Dorfgemeinschaftshaus in Dingelstedt rappelvoll und die Debatte sachlich. So verlief die Vorstellung der acht Kandidaten und Kandidatinnen für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Huy und darum machte sich der Harzer Landrat Balcerowski dort unbeliebt.

Vor der Bürgermeisterwahl im Huy: Warum alle Kandidaten dem Harzer Landrat widersprechen

Maika Trübe (vorn von links), Claudia Christ-Steckhan, Ricardo Dunker, Marcel Winkel (hinten von links), Thorsten Perner, Holger Schulz-Jordan, Volker Leimberg und Nils Johannson bewerben sich für das Amt des Bürgermeisters im Huy.

Dingelstedt. - Es gab gar nicht genug Sitzgelegenheiten für alle Besucher des Bürgerforums. Mehr als 250 Bürger versammelten sich am 20. Januar im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Dingelstedt, um die Bewerber für das Amt das Gemeindebürgermeister im Huy zu befragen. Der einzige, der sich an diesem Abend harsche Kritik gefallen lassen musste, war nicht anwesend: Landrat Thomas Balcerowski (CDU).