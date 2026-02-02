Mehr Arbeitslose und gleichzeitig fehlen in vielen Firmen Fachkräfte. Wie das zusammenpasst und welchen Herausforderungen sich Firmen und Beschäftigte im Harzkreis aus Sicht der Agentur für Arbeit 2026 stellen müssen.

Vor diesen Herausforderungen stehen Firmen und Beschäftigte im Harz

Anja Huth und Jean Lehmann leiten die Geschicke der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West und haben das Geschehen auf dem Arbeitsmarkt im Harzkreis im Blick.

Halberstadt. - „Es sind gleich mehrere Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und jede für sich hat es in sich“, sagt Anja Huth. Die Chefin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West blickt dabei nicht nur auf ihre Behörde. „Wir alle sind gefragt.“ Wobei, das erklärt sie gern.