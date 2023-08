Wenn am 26. August in Halberstadt das große Domschatzfest gefeiert wird, geben Restauratoren Einblick in ihre Arbeit. Doch welche Objekte in Dom und Schatz mögen sie persönlich am liebsten?

Halberstadt - Die zarten Seidenstoffe haben es ihr angetan, sagt Andrea Knüpfer. Doch ein ausgesprochenes Lieblingsobjekt unter den vielen des Halberstädter Domschatzes zu benennen, falle ihr schwer, so die Textilrestauratorin. „Aber wenn ich etwas retten müsste, dann den Abraham-Engel-Teppich.“

Der mehr als zehn Meter lange Wandteppich schmückte einst zu besonderen Festtagen den Hohen Chor des Domes. Der um 1150 in Niedersachsen aus Wolle und Leinen gewirkte Teppich gilt als das älteste erhaltene Zeugnis der Bildwirkerei Europas.

Schon allein dieser Fakt macht ihn zu etwas Besonderem. „Dass der Teppich überhaupt noch da ist und dann in solch einer Pracht, das ist schon bemerkenswert“, sagt die Hallenserin.

Textilien sind oft mehrere 100 Jahre alt

Bislang hat die Restauratorin am Teppich selbst nicht gearbeitet, allerdings sorgt sie mit dafür, dass er gezeigt werden kann. Denn die schweren Stoffe sollen zwar für den Besucher gut zu betrachten sein, zugleich müssen sie so schonend wie möglich gelagert sein. Allein durch sein Gewicht würde er ohne einen guten Untergrund zusammenrutschen oder gar reißen. „Wir haben verschiedene Techniken, um das Gewicht zu reduzieren“, sagt die Fachfrau. Wobei es egal sei, ob es sich um einen schweren Teppich handelt oder um etwas scheinbar Leichtes wie das in der Schatzausstellung zu sehende Marienmäntelchen. „Auch das ist wirklich beeindruckend“, sagt Andrea Knüpfer.

Das Mäntelchen fasziniere sie, weil es angefertigt wurde, um eine Marienfigur zu bekleiden und sie so besonders zu ehren. „Das zeigt sich schon darin, wie aufwendig hier gearbeitet wurde – Perlen, vergoldete Brakteaten, das muss gerade bei Kerzenschein mit all dem Glanz einen intensiven Eindruck auf die Menschen gemacht haben.“ Überhaupt sei in Halberstadt noch vieles vorhanden, das zeige, wie die Gläubigen im Mittelalter ihren Glauben gelebt haben. „Dass sich das hier an dem Ort erhalten hat, an dem es genutzt wurde, das macht schon ein bisschen sprachlos.“

An diesen besonderen Stücken zu arbeiten, lasse einen schon etwas ehrfürchtig werden, sagt die Restauratorin. Mit Respekt begegne man den alten Stoffen ohnehin, denn die oft mehrere 100 Jahre alten Textilien seien fragil.

Seidenstoffe dürfen nur mit größter Vorsicht bearbeitet werden

Gerade die Seidenstoffe, die an sich ja schon sehr zart sind, sind nach häufigem Gebrauch und aufgrund des Alterungsprozesses, dem alle organischen Materialien unterliegen, nur mit größter Vorsicht zu bearbeiten. „Man kennt ja den Spruch, etwas hänge an einem seidenen Faden. Nun, bei machen Stoffen ist es im Wortsinn so, da hängt alles an winzigen seidenen Fädchen, und die gilt es zu stabilisieren.“

Wie dabei vorgegangen werden kann und woher das edle Gewebe eigentlich kommt, wird Andrea Knüpfer gemeinsam mit ihrer Kollegin Christine Supianek-Chassay zum Domschatzfest zeigen. Die beiden Fachfrauen wollen an ihrem Stand im Vorraum des Gewändersaals über „kunstvolle Seide“ sprechen.

Handwerkliche Perfektion

Doch zurück zu dem Schatzstück, dass Andrea Knüpfer als allererstes retten würde, wenn es sein müsste – der Abraham-Engel-Teppich. Der beeindrucke sie wegen seines Alters, der immer noch erstaunlichen Frische der Farben und die handwerkliche Perfektion, mit der er gewirkt wurde. Das sehe man dann erst wieder in der Renaissance, also auch die Bildwirkerei eine neue Blüte erlebte.

Die Wirktechnik selbst gehört neben der Weberei und der Töpferei zu den ältesten Handwerkskünsten der Menschheit. Sie wurde schon vor Jahrtausenden ausgeübt, wie Fragmente von Grabbeigaben im alten Ägypten belegten.

Doch etwas anderes ist bei diesem Teppich noch wichtiger. „Die Schlichtheit, die reduzierte Bildsprache, die ist absolut beeindruckend.“

Diese Reduzierung mutet heutzutage schon wieder modern an und sei beabsichtigt gewesen, sagt Knüpfer. „Man hatte sich genau überlegt, was man mit der Bildsprache alles an Information transportieren will und sich deshalb auf das Wesentliche konzentriert.“

Geschichte des Urvaters Abraham wird erzählt

Erzählt wird in vier Szenen die Geschichte des Urvaters Abraham, dem laut Altem Testament in hohem Alter drei Engel einen Sohn als Gründer eines künftigen Volkes voraussagten. Allerdings testet Gott die Glaubensfestigkeit Abrahams auf eine aus heutiger Sicht grausame Art und Weise: Er befiehlt ihm, seinen Sohn Isaak zu opfern. Erst als die beiden schon die Opferstelle erreicht haben und Abraham seinen Sohn tatsächlich töten will, unterbricht ein Engel auf Geheiß Gottes dieses Treiben. Statt Isaak wird ein Tieropfer dargebracht.