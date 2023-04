Der kleine Huy-Ort Eilsdorf wird bald wieder zum Mekka historischer Fahrzeuge aller Art: Das Oldtimertreffen steht an. Genauere Infos hat Sven Schwarz parat.

Eilsdorf - In zwei Wochen ist es wieder so weit: In Eilsdorf kommen Oldtimerfreunde aus nah und fern zum traditionellen Treffen zusammen.