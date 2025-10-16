Am Eilsdorfer Teich steht seit Kurzem ein neuer Baum. Ein Apfelbaum. Warum ihn Jonas und Pauline gepflanzt haben und warum gerade hier.

Jonas und Pauline, mit Ilka Linkohr im Hintergrund, an ihrem gepflanzten Baum.

Eilsdorf. - Die Baumpflanz-Challenge führt aktuell zu deutlich mehr Grün: Verschiedenste Institutionen und Vereine, angefangen von mehreren Feuerwehren bis hin zum Borschtalhof oder den Wiesen-Sheriffs haben in der Huy-Region florale Spuren hinterlassen. Auch in Eilsdorf wurde ein Baum gepflanzt - doch der hat mit dieser Aktion so gar nichts zu tun.