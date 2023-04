Zirkus übt seit jeher eine besondere Faszination auf Kinder aus. Umso mehr, wenn sie nicht nur zusehen, sondern mitmachen können. So wie die Schüler in Badersleben in dieser Woche.

Badersleben - Ein großes Zirkuszelt und zahlreiche Wagen stehen auf dem Platz hinter der Grundschule in Badersleben, Rufe sind zu hören, ebenso Musik und Kinderlachen – der Zirkus ist in der Stadt. Doch nicht in der „normalen“ Form, in der die kleinen Gäste lediglich Zuschauer sind – nein: der Projektzirkus Andre Sperlich aus der Nähe von Wittenberg lässt die Kinder selbst zu den Stars in der Manege werden.