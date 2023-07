Uwe Epperlein, der das Bauamt im Vorharz leitet, hat seine Bewerbung für das Amt des Verbandsbürgermeisters in den Ring geworfen.

Vorharz: Bauamtsleiter will Verbandsbürgermeister werden

Wegeleben - Zuerst reichten Ditfurts Bürgermeister Matthias Hellmann (FDP) und Benno Lieber, Schwanebecks parteiloser Bürgermeister, ihre Bewerbungen ein. Nun folgt – neben Andreas Tyrock, dem Vorsitzenden des Schützenvereins Wegeleben, – Uwe Epperlein als weiterer Kandidat für das Amt des Verbandsbürgermeisters.

Der parteilose Bauamtsleiter bringt bereits Erfahrungen im Bereich der Verwaltungsarbeit mit. Er war sieben Jahre lang Bürgermeister der Stadt Hecklingen, bevor er im vergangenen Jahr in den Vorharz wechselte. Dort leitet er seit Oktober 2022 das Bauamt.

So ganz scheint dem 53-Jährigen der Chefposten im Rathaus aber nicht losgelassen zu haben. „Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die mich reizt“, begründet er seine Motivation und erklärt: „In meiner Zeit im Vorharz habe ich gute Einblicke in die Verwaltung und die Struktur der Verbandsgemeinde erhalten können.“ Dadurch wisse er, was im Vorharz gut laufe – und wo es Verbesserungsbedarf gebe.

Ein gemeinsamer Standort für Verwaltung im Vorharz

Stichwort Digitalisierung: Diese gelte es für eine höhere Effizienz der Verwaltung und einen besseren Bürgerservice voranzutreiben.

Mit der zwangsläufigen Neubesetzung des Amtes – die amtierende Verbandsbürgermeisterin Ute Pesselt (parteilos) tritt laut eigener Aussage nicht mehr an – kommt auch immer wieder die Diskussion eines zentralen Verwaltungsstandorts auf. Auch für ein Epperlein ein Thema. „Ein gemeinsamer Standort verkürzt die bürokratischen Wege und verbessert die Effektivität der Verwaltung“, ist er überzeugt.

Daneben nennt er aus seiner Sicht positive Beispiele, deren Entwicklung er weiterführen wolle. Darunter falle etwa die „sehr gute Entwicklung der freiwilligen Feuerwehren im Vorharz“, diese müsse fortgesetzt werden.

Neutraler Blick auf alle Gemeinden im Vorharz

Ebenso wolle er die Schulstandorte sichern und die Kitas – dort wo nötig – in baulicher Hinsicht verbessern. Manche Standorte, wie Harsleben, seien bereits auf einem guten Niveau.

Auf seine Kandidatur habe Epperlein sowohl von Bürgern als auch aus der Verwaltung positive Resonanz erhalten, berichtet er.

Dass er nicht aus der Vorharzer Region komme, sei ihm zwar von manchen Personen als ein Nachteil ausgelegt worden. Er selbst sieht darin aber einen Vorteil. „So habe ich einen neutralen Blick auf alle Gemeinden.“

Zurzeit sei er dabei, die 100 Unterstützungsunterschriften zu sammeln, die als parteiloser Bewerber nötig sind, um zur Wahl letztlich zugelassen zu werden.

Bürgermeister-Wahl im September

Die Wahl für das Amt des Verbandsbürgermeisters steht am 3. September dieses Jahres an. Noch bis zum 7. August besteht die Möglichkeit, die Bewerbungen einzureichen.