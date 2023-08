Nachdem sich eine Bürgerinitiative für eine Verkehrsberuhigung in Harsleben eingesetzt hat, legt der Landkreis Harz jetzt eine Lösung vor. Eine Anordnung soll nun umgesetzt werden.

Vorharz: So sollen Harslebens Straßen sicherer werden

Harsleben - Momentan herrscht wegen der derzeitigen Straßensanierung zwar größtenteils Ruhe auf der Otto-Bethmann-Straße in Harsleben. Noch Anfang Februar, vor Beginn der derzeitigen Straßensanierung, war die Verkehrssituation Anlass für eine Bürgerinitiative, Vorschläge für eine Beruhigung beim Landkreis Harz einzureichen. Zu schnell seien die Autofahrer unterwegs, zu gefährlich die Situation für Fußgänger. Den Vorschlägen erteilte der Landkreis damals eine Absage. Nun legte sich die Behörde aber auf eine Lösung fest.

Auch Spielplatz mit berücksichtigt

Wie die Pressestelle auf Nachfrage der Volksstimme mitteilt, soll „im Bereich der Seniorenwohnanlage in der Quedlinburger Straße und im Bereich der Arztpraxis/Friedhof in der Otto-Bethmann-Straße 30 Kilometer pro Stunde (km/h)“ angeordnet werden.

Das gelte auch für den Bereich bei einem Spielplatz an der Otto-Bethmann-Straße. Die im vergangenen Jahr gegründete Bürgerinitiative hatte auch diesen Ort als Gefahrenschwerpunkt, besonders für Kinder, hervorgehoben. Nach wie vor sehe der Landkreis „zwar rein von der Lage her keine unmittelbare Gefährdung“ an dieser Stelle, „da aber viele Kinder aus dem Wohngebiet Südstraße die L 24 überqueren“, soll auch dort demnächst Tempo 30 gelten. Eine entsprechende Anordnung wird laut dem Landkreis nun erstellt.

Aufstellen von Tempotafeln ist noch offen

Einig wurden sich die beteiligten Behörden, nachdem es zu einem erneuten Vor-Ort-Termin unter anderem mit der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt gekommen war. Ein erstes Treffen fand im April statt.

Harslebens Bürgermeisterin Christel Bischoff (parteilos) zeigt sich angesichts der Anordnung sehr erfreut. Die Lösung halte sie für vernünftig. Ob auch, wie zusätzlich diskutiert wurde, Tempotafeln aufgestellt werden, sei noch offen.

Zudem gelte bald an einer anderen Stelle in Harsleben die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Für das Gewerbegebiet sei ebenfalls eine entsprechende Tempo-Begrenzung angeordnet worden, so Bischoff. Die Schilder seien schon vorhanden, informiert die Bürgermeisterin. Weil sich durch die Reduzierung der Geschwindigkeit aber die Vorfahrtsregeln ändern, müssen zuvor noch entsprechende Hinweisschilder aufgestellt werden.

Fünf Vorschläge wurden eingereicht

Hintergrund: Die Initiative reichte fünf Vorschläge beim Landkreis Harz ein, um die Verkehrssituation der Ortsdurchfahrt in Harsleben sicherer zu gestalten. Diese sahen eine Tempo-30-Zone, Fußgängerüberwege, Blitzer, Geschwindigkeitsanzeigeanlagen (GAA) und ein Überholverbot im Ort vor.

Der Tempo-30-Zone erteilte der Landkreis eine Absage. Die Begründung: „Eine Beschilderung der gesamten Ortsdurchfahrt ist auf Grund der geltenden Rechtslage nicht möglich.“

Um Fußgängerüberwege zu planen, seien Zählungen der Verkehrsbelegung erforderlich, hieß es aus dem Kreisamt. Eine Zählung würde aber erst nach Freigabe der noch gesperrten Quedlinburger Straße realistische Belegungszahlen abbilden, erklärte eine Vertreterin des Landkreises damals. Gleiches gelte für ein Überholverbot – auch dieses könne nur bei entsprechender Datenlage veranlasst werden.

Für Geschwindigkeitskontrollen, also Blitzer, sei die Polizei verantwortlich, der Landkreis verfüge über keine eigenen Blitzer. Neben der Polizei können kreisfreie Städte und Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten überwachen – was Harsleben mit ungefähr 2150 Einwohnern nicht erfüllt.