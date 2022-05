Ortschronik Vorharzer Heimatverein erweitern Chronik mit Hilfe aus Berlin

Die Burgherren in Hausneindorf feilen an einer Ausstellung. Sie wollen alle Pächter der Domäne Hausneindorf rekonstruieren. Hilfe bekommen die Mitglieder des Heimatvereins dabei von einem Rentner, der in Berlin wohnt.