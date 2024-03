Halberstadt. - Überall sind sie zu sehen, die Frühlingsboten in Halberstadt. Ein Spaziergang lohnt sich.

Ob blühende Forsythienhecken, langsam verblühende weiße Schneeglöckchenfelder, lila blühende Veilchenplacken, gelbe, blaue und weiße Kelche der Krokusse oder gar wie auf der Wiese südlich der Liebfrauenkirche oder am Diakonissen-Mutterhaus in der Sterstraße die ersten blühenden Osterglocken: Sie machen Lust auf die wärmere Jahreszeit, laden zum Bummeln durch die Parkanlagen oder die Altstadt Halberstadts ein. O oder zum Erkunden der vielen besonderen Ziele in Halberstadt wie hier am Domplatz in der Kreisstadt.

Die namensgebende gotische Kathedrale wartet übrigens mit besonderen Geschichten und Kunstschätzen auf. Die vorlauten Osterglöckchen – immerhin ist Ostern erst in gut vier Wochen – lassen auch ohne Ausflugsziel Freude auf den Frühling aufkommen. Sogar bei den Allergikern, die die Pollen bereits merken.