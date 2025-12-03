In der Pabstorfer Kirche findet erneut ein Konzert statt. Dieses Mal mit weihnachtlicher Chormusik.

Das Gospelkonzert (hier das Trio SySanLi mit den Organisatoren) in der Pabstorfer Kirche war ein voller Erfolg. Mit dem Adventskonzert will man an diesen anknüpfen.

Pabstorf. - Am Samstagabend, 6. Dezember, wird es weihnachtlich in Pabstorf: Um 17 Uhr wird in die Kirche zum Weihnachtskonzert eingeladen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Chor Voices of B.A.S.T. mit Weihnachtsliedern. Jedoch soll das Ganze kein reiner Vortrag werden – stattdessen sind die Besucher zum Mitsingen eingeladen. Aus diesem Grund wurden auch speziell nur populäre Lieder aus dem Repertoire ausgesucht, deren Texte bekannt sind und die zum Mitsingen animieren.

Chor Voices of B.A.S.T. mit einer Stunde Weihnachtsliedern

Das Programm wird ungefähr eine Stunde dauern – 60 Minuten, in denen die Zuhörer, zumindest in den ersten Reihen, nicht frieren müssen, da diese mit Sitzheizung ausgestattet sind. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss müssen die Zuhörer auch noch nicht nach Hause – bei Glühwein, Punsch und Tee sowie Schmalzbroten und Plätzchen wird zum gemütlichen Beisammensein in vorweihnachtlicher Atmosphäre eingeladen.

Weihnachtskonzert soll an Erfolg des Gospelkonzerts anknüpfen

Mit diesem Weihnachtskonzert hofft der Gemeindekirchenrat als Organisator an den Erfolg des vorherigen Konzerts anzuknüpfen. Ende September war das Gospel-Trio SySanLi zu Gast im Huy-Ort – und hat die Besucher überzeugt.

„Wir hatten gut 120 Gäste, die alle total begeistert waren“, berichtet Niklas Hafemann stellvertretend für das Orga-Team. „So eine Stimmung hatten wir hier noch nie. Einer der Besucher hat gesagt, sowas hätte die Kirche hier noch nicht erlebt.“ Und auch die Künstler seien voller Begeisterung über Publikum und Stimmung gewesen und hätten sofort den Wunsch geäußert, wiederzukommen. „Wir haben zwar noch keinen konkreten Termin, aber eine Wiederholung ist fest für 2027 geplant“, verspricht Hafemann.