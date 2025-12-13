Bildungsminister besucht Harzer Schulen Wachsender Bedarf an Schulsozialarbeit: Wo die Schulleiterinnen im Stadtgebiet Osterwieck die Politik in der Pflicht sehen

Gleich vier Harzer Schulen hatten Gelegenheit, ihre Probleme direkt demjenigen mitzugeben, der sie lösen soll: Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel hatte gute Nachrichten im Gepäck bei seinem Besuch in Osterwieck. Wo es für die Schulleiterinnen noch Handlungsbedarf gibt.