Bildungsminister besucht Harzer Schulen Wachsender Bedarf an Schulsozialarbeit: Wo die Schulleiterinnen im Stadtgebiet Osterwieck die Politik in der Pflicht sehen
Gleich vier Harzer Schulen hatten Gelegenheit, ihre Probleme direkt demjenigen mitzugeben, der sie lösen soll: Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel hatte gute Nachrichten im Gepäck bei seinem Besuch in Osterwieck. Wo es für die Schulleiterinnen noch Handlungsbedarf gibt.
Stadt Osterwieck/Darlingerode. - Nach dem zähen Ringen um eine Neuausschreibung des Schulleiterpostens am Fallstein-Gymnasium Osterwieck (FGO) haben die Osterwiecker diesen Besuch lange erwartet. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Jan Riedel (CDU) hat sich am 10. Dezember selbst ein Bild vor Ort gemacht, nachdem am 5. Dezember endlich offiziell grünes Licht für die Ausschreibung einer neuen Stellenbesetzung des Chefsessels kam. Ob die Kuh nun vom Eis ist, weiß Stephanie Dittmer einzuschätzen.