Die Hederslebener haben gewählt: Neuer Ortsbürgermeister ist Michael Schmidt.

Hedersleben l Mit einer Überraschung endete am Sonntag die Stichwahl zum ehrenamtlichen Bürgermeister von Hedersleben. Die parteilose Amtsinhaberin Kornelia Bodenstein unterlag deutlich ihrem Herausforderer, dem ebenfalls parteilosen Michael Schmidt. Auf Schmidt entfielen 357 Stimmen, auf Bodenstein 321. Insgesamt waren 1 168 Hederslebener wahlberechtigt.

Der 35 Jahre alte selbstständige Tourismusunternehmer Michael Schmidt tritt sein Amt am 1. Juni an. „Die Leute haben sich für die Nachfolge-Lösung entschieden“, nannte er als möglichen Grund für seinen Wahlerfolg. Sprich: Die Hederslebener votierten seiner Meinung nach für den Wechsel und für einen Jüngeren im Amt. Die 65-jährige Bodenstein ist seit 21 Jahren Bürgermeisterin von Hedersleben.

Eigene Akzente setzen

Er wolle zunächst einmal den laufenden Betrieb übernehmen und fortführen, sagte Schmidt am Wahlabend – Projekte, die begonnen wurden, sollen nach seinem Amtsantritt fortgesetzt werden. Allerdings werde er auch eigene Schwerpunkt setzen, sagte Schmidt, und weiter: „Auch im Umgang werde ich ein bisschen anders sein.“ Schmidt, der im Gemeinderat von Hedersleben sitzt, geht davon aus, dass ihn die anderen Räte künftig kritisch begleiten werden.

Bilder Michael Schmidt. Foto: Archiv Volksstimme



Die noch amtierende ehrenamtliche Bürgermeisterin zeigte sich gestern Abend sehr enttäuscht nicht nur vom Wahlausgang, sondern auch von den Hederslebenern. „Das Vertrauen ist jetzt weg.“ Warum sie letztlich unterlegen sei, könne sie nicht sagen. „Vielleicht wollten die Menschen etwas Neues“, sagte Bodenstein, verwies gleichzeitig aber auf ihre lange Tätigkeit im Amt und auf das in all den Jahren Erreichte. Ihr Nachfolger habe es nun einfach: „Er legt sich ins gemachte Nest.“ Trotz ihrer Niederlage will Bodenstein kommunalpolitisch aktiv bleiben. Sie kündigte an, im Mai für den Gemeinderat zu kandidieren.