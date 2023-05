Osterwieck - Die Pläne, an denen in den vergangenen Wochen geschmiedet worden ist, klangen gut: Das einst von der Osterwiecker Handschuhfabrik genutzte Gelände am Denkmalplatz 1 könnte zum Paradies für die jüngsten Osterwiecker werden – für Krippenkinder ebenso wie für Kindergarten- und Hortbesucher. Das Resultat, das sich beim Schmieden an den Plänen herauskristallisiert hat, geht allerdings in eine andere Richtung: Die Mitglieder des Bildungs- und Sozialausschusses haben nach Angaben von Hauptamtsleiter Peter Eise-mann dem Stadtrat einmütig empfohlen, diese Pläne nicht weiter zu verfolgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.