  4. Jobs im Harz: Warum auf einer Berufsmesse in Halberstadt ein Kasten Bier den Besitzer wechselt

Das Burchardikloster in Halberstadt bot ausreichend Platz, um 125 Stände und viel Technik aufzubauen. Die Berufs- und Studienmesse der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West bot Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen geballt Informationen zu Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten in der Harzregion.

Von Sabine Scholz 15.09.2025, 14:15
Die große Berufs- und Studienmesse lockte am 13. September über 2.000 Besucher auf das Gelände des Burchardiklosters Halberstadt. Wie hier am Stand der Firma Siga infomierten sich Jugendliche und Erwachsene über Ausbildungs- und Jobangebote.
Halberstadt. - Manchmal kam der Daumen kaum hinterher, um die Besucher zu zählen, die am Samstag ins Burchardikloster kamen. Am Ende stand die Zahl 2.046 auf dem Ticker. Sie alle wollten Informationen - zu Lehre, Studium, Unterstützung in der Ausbildung oder beruflichem Neustart.