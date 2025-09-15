Jobs im Harz Warum auf einer Berufsmesse in Halberstadt ein Kasten Bier den Besitzer wechselt
Das Burchardikloster in Halberstadt bot ausreichend Platz, um 125 Stände und viel Technik aufzubauen. Die Berufs- und Studienmesse der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West bot Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen geballt Informationen zu Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten in der Harzregion.
15.09.2025, 14:15
Halberstadt. - Manchmal kam der Daumen kaum hinterher, um die Besucher zu zählen, die am Samstag ins Burchardikloster kamen. Am Ende stand die Zahl 2.046 auf dem Ticker. Sie alle wollten Informationen - zu Lehre, Studium, Unterstützung in der Ausbildung oder beruflichem Neustart.