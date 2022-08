Besonderer Schulstart Warum Autofahrer und Abc-Schützen im Huy Geschenke zum Schulstart bekommen

Zum Schulstart der Abc-Schützen fand am gestrigen Morgen in Schlanstedt eine Verkehrskontrolle der besonderen Art statt. Welche Rolle dabei die Schüler spielen und was das Ergebnis war.