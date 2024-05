Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzkreis. - Welche Gemeinsamkeit verbindet Athenstedt mit den Quedlinburger Ortsteilen Morgenrot und Münchenhof? Alle drei Orte haben sogenannte tempoabhängige Alles-Rot-Ampeln. Der etwas sperrige behördliche Begriff beschreibt tempobasierte Signalanlagen – sie sind so geschaltet, dass Autofahrer, die zu schnell heranfahren, mit Rotlicht ausgebremst werden. Nur wer korrekt unterwegs ist, hat in aller Regel Grün. Was die Dörfer an der Bundesstraße 79 und der Landesstraße 85 nun wieder eint: Besagte Ampeln sind seit einiger Zeit abgeschaltet. Und das hat einen überraschenden Grund, den Spötter als Provinz-Posse bezeichnen.