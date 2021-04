Warum der Ortschaftsrat Langensteins Enteignung ins Kalkül zieht in der Kardinalfrage um Amtshof und Altenburg

Langenstein

In den vergangenen Monaten waren es zumeist dramatische Ereignisse, die die bei vielen Ausflüglern beliebte Altenburg in die Schlagzeilen brachten: Tonnenschwere Felsbrocken, die aus der Sandsteinformation brachen, die Treppen und Zugänge zerstörten. Einwohner räumten die Steine weg, das Technische Hilfswerk kam zum Einsatz. Ernsthafte Sicherungsvorkehrungen folgten nicht. Die Stadt verfügte im Interesse aller Besucher ein Betretungsverbot.

Ein Zustand, mit dem sich die Langensteiner nicht abfinden. Während der jüngsten Ortschaftsratssitzung stand das Thema Altenburg erneut auf der Agenda. „Hier bündeln sich auf engstem Raum Tausende Jahre Geschichte. Die Altenburg ist historisch wesentlich interessanter als der Regenstein“, sagt Holger Werkmeister (FDP). Der Ortsbürgermeister verfolgt wie alle Ratsmitglieder mit wachsendem Unmut das Gebaren des Eigentümers. Vor allem, dessen offenkundiges Desinteresse am Erhalt des historischen Areals sorgt für Wut.

Noch immer keine Nutzungsvereinbarung

Seit Jahrzehnten bemühe man sich, mit dem Besitzer der Waldflächen, der mit dem Wald auch das denkmalgeschützte Gebäudeensemble des alten Amtshofs mitten im Ort erwarb, einvernehmliche Lösungen zu finden. Immer wieder scheiterte man, berichtet Werkmeister.

Mithilfe eines Bebauungsplans und einer zugehörigen Veränderungssperre wollte die damals noch eigenständige Gemeinde 2009 sicherstellen, dass die Altenburg samt der dort befindlichen Höhlenwohnungen, die die Gemeinde restauriert hatte, für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben.

Nun hat der Ortschaftsrat beschlossen, dass die Festlegungen in diesem Bebauungsplan vonseiten der Stadt Halberstadt umgesetzt werden sollen. „Es gibt so viele Missstände und wenn nicht endlich etwas passiert, verlieren wir ein touristisch hochinteressantes und entwicklungsfähiges Areal“, befürchtet Werkmeister.

Nicht nur, dass hier das Grab eine Mäzenin des berühmten Werner von Siemens liegt, nicht nur, dass es hier ein historisches Wasserreservoir aus dem 19. Jahrhundert gibt – der grandiose Ausblick von der einst als Sommerresidenz von Halberstädter Bischöfen genutzten Altenburg lockt Jahr für Jahr Zehntausende Besucher nach Langenstein.

Doch mit gesperrten Zugängen sei ebenso wenig Staat zu machen wie mit dem zusehends verfallenden Amtshof. „Wir verstehen nicht, dass die Denkmalschutzbehörden das einfach so hinnehmen“, sagt Werkmeister und verweist auf das desolate Dach. Anstatt die Löcher zu schließen, hat der Eigentümer nur ein Netz spannen lassen, um Passanten vor herabfallenden Ziegeln zu schützen. „Das eindringende Wasser wird dazu führen, dass es nicht mehr lange dauert, bis alles zusammenbricht. Ob der Besitzer darauf wartet? Wir befürchten es“, so der Ortschef.

Öffentlich habe der in Königslutter beheimatete Besitzer immer mal wieder geäußert, jeder Euro, der im Forstbetrieb erwirtschaftet werde, bleibe in Langenstein. „Beim Anblick des Amtshofes, der Sitz des Unternehmens ist, kommen da allerdings Fragen auf.“

Beim Amtshof, vor allem aber auch bei der Altenburg, „stoßen öffentliche Interessen gegen private“, sagt Werkmeister. Eine seit Jahren in Aussicht gestellte Nutzungsvereinbarung mit der Stadt sei bis heute nicht zustande gekommen, an echten Sicherungsmaßnahmen sei der Besitzer offenkundig nicht interessiert.

Kaufbereitschaft signalisiert

Um hier endlich voranzukommen, soll der Bebauungsplan umgesetzt werden. Ein entscheidender Punkt dabei sind die Sicherungen der Zugänge. Dafür müssen Felsüberhänge beseitigt werden. Was die Stadt tun könnte, aber auf fremdem Grund und Boden nicht kann. „Die Eigentumsfrage ist die Kardinalfrage“, sagt Holger Werkmeister.

Deshalb biete man dem Eigentümer an, die Flurstücke der Altenburg „zu einem symbolischen oder zu einem angemessen Preis zu kaufen.“ So steht es auch in einem Brief, den alle Ortschaftsratsmitglieder am Dienstagabend unterschrieben haben. Selbst den Wald im Ganzen würde man erwerben, wenn dies dem Eigentümer lieber wäre als der Verkauf einzelner Flurstücke.

„Der Kiefernwald ist krank oder abgeerntet, die Streuobstwiese besteht nur noch aus Baumleichen. Sie sind aus dem Spekulationszeitraum heraus und könnten die Grundstücke weiter veräußern. Damit würden Sie den Interessen der Bürger von Langenstein endlich einmal in all den vielen Jahren nahe kommen“, heißt es in dem Brief.

Im Gespräch lässt der Ortsbürgermeister durchklingen, dass inzwischen der Unmut so groß sei, das man selbst über Möglichkeiten nachdenke, wie zumindest die Areale der Altenburg per Enteignung wieder in Besitz der öffentlichen Hand gebracht werden könnten. „Das touristische Interesse an Lan-genstein ist sehr gestiegen und verlangt eine zukunftsorientierte Entwicklung und Planung, um Wohnen, Leben und Gäste gleichermaßen für den Ortsteil im Blick zu haben.