Zigfacher Verstoß gegen Tierschutzgesetz im Landkreis Harz Warum der Tierquäler von Harsleben noch nicht bestraft worden ist

Laut Staatsanwalt ließ ein 25-Jähriger 49 Schlachtschweine in der Hitze schmoren: Warum zwei Jahre nach dem Vorfall in Harsleben ein juristischer Abschluss noch immer nicht in Sicht ist.