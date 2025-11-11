In dieser Woche sollen ab dem 12. November die Ausbildungsfahrten mit der Schnellzuglegende SVT beginnen. Dafür brauchen die Betreiber noch Unterstützung der Fans.

Warum die SVT-Piloten in Halberstadt noch Anschub für ihren Schnellzug brauchen

Schon im vorigen Jahr hatte Keimzeit in Halberstadt Platz genommen im Führerstand des Schnellzugs. Zu SVT-Piloten werden sie dennoch nicht ausgebildet, weiß Mario Lieb (2. v. l.) als Geschäftsführer der SVT-GmbH. Außen die Brüder Norbert und Hartmut und Norbert Leisegang, begeleitet von Andreas Sperling (2.v.l.)

Halberstadt. - Schritt für Schritt wird der Traum von der Wiedergeburt der Schnellzuglegende SVT Wirklichkeit. In dieser Woche - 10. bis 17. November - beginnt bei der VIS in Halberstadt die Ausbildung der ersten beiden Triebkopfführer. Doch der Sanierungsträger, die gemeinnützig SVT gGmbH, benötigt weiter die Hilfe der Fans.