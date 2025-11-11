weather regenschauer
  4. Verkehr im Harz: Warum die SVT-Piloten in Halberstadt noch Anschub für ihren Schnellzug brauchen

Verkehr im Harz Warum die SVT-Piloten in Halberstadt noch Anschub für ihren Schnellzug brauchen

In dieser Woche sollen ab dem 12. November die Ausbildungsfahrten mit der Schnellzuglegende SVT beginnen. Dafür brauchen die Betreiber noch Unterstützung der Fans.

Von Thomas Kügler 11.11.2025, 16:00
Schon im vorigen Jahr hatte Keimzeit in Halberstadt Platz genommen im Führerstand des Schnellzugs. Zu SVT-Piloten werden sie dennoch nicht ausgebildet, weiß Mario Lieb (2. v. l.) als Geschäftsführer der SVT-GmbH. Außen die Brüder Norbert und Hartmut und Norbert Leisegang, begeleitet von Andreas Sperling (2.v.l.) Archivfoto: Jana Groß

Halberstadt. - Schritt für Schritt wird der Traum von der Wiedergeburt der Schnellzuglegende SVT Wirklichkeit. In dieser Woche - 10. bis 17. November - beginnt bei der VIS in Halberstadt die Ausbildung der ersten beiden Triebkopfführer. Doch der Sanierungsträger, die gemeinnützig SVT gGmbH, benötigt weiter die Hilfe der Fans.