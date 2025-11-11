Liveticker
Verkehr im Harz Warum die SVT-Piloten in Halberstadt noch Anschub für ihren Schnellzug brauchen
In dieser Woche sollen ab dem 12. November die Ausbildungsfahrten mit der Schnellzuglegende SVT beginnen. Dafür brauchen die Betreiber noch Unterstützung der Fans.
11.11.2025, 16:00
Halberstadt. - Schritt für Schritt wird der Traum von der Wiedergeburt der Schnellzuglegende SVT Wirklichkeit. In dieser Woche - 10. bis 17. November - beginnt bei der VIS in Halberstadt die Ausbildung der ersten beiden Triebkopfführer. Doch der Sanierungsträger, die gemeinnützig SVT gGmbH, benötigt weiter die Hilfe der Fans.