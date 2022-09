Warum Edeka das Osterwiecker Einkaufszentrum verlassen will

Die Handelskette Edeka möchte in Osterwieck einen neuen Markt bauen. Warum das bei kommunalen Entscheidern für gemischte Gefühle sorgt.

So könnte der neue Edeka-Markt aussehen. Die Planzeichnung rechts zeigt die Lage an der Straße, die über das frühere Zuckerfabrikgelände führt.

Osterwieck - 17 Jahre ist Edeka jetzt in Osterwieck, führt Heiko Habermann den Markt im Osterwiecker Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße. Erstmieter war er dort nicht. Vor ihm hatte in der Immobilie der V-Markt sechs Jahre seinen Verkaufsraum. Nachdem das Einkaufszentrum im Sommer 1992 eröffnet worden war, waren zunächst Tengelmann, Kaisers und für acht Wochen schon einmal Edeka die Mieter dieser größten Ladenfläche.