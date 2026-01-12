Ehrenamt im Harz Warum ein Filmfan aus Aschersleben sich in Halberstadt als Hospizmitarbeiter engagiert

Der Hospizverein „Regenbogen“ in Halberstadt begleitet Menschen in der letzten Phase ihres Lebens – und die Angehörigen. Eine Aufgabe, die nicht einfach ist und dennoch erfüllend, wie der Ascherslebener Mathias Uhde berichtet.