Eine Umgehungsstraße soll Halberstadts Innenstadt vom Durchgangsverkehr, vor allem vom Schwerlasttransport, entlasten. Die mögliche Trassenführung durch die Stadt weckte den Protest vieler Halberstädter. Jetzt will die Bürgerinitiative sich auflösen.

Warum eine erfolgreiche Bürgerinitiative in Halberstadt vor der Auflösung steht

Mehr als 4000 Unterschriften füllen diesen dicken Ordner. Das Votum der Einwohner sammelte die Bürgerinitiative im Kampf gegen Variante 3 der B81-Ortsumfahrung Halberstadt.

Halberstadt. - „Die Bürgerinitiative steht vor der Auflösung“, sagt Hagen Becker. Gemeinsam mit Manfred Thormann war er in den vergangenen zweieinhalb Jahren unermüdlich nicht nur in Halberstadt für die Initiative unterwegs. Doch nun ist Schluss.