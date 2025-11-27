weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Verkehr im Harz: Warum eine erfolgreiche Bürgerinitiative in Halberstadt vor der Auflösung steht

Eine Umgehungsstraße soll Halberstadts Innenstadt vom Durchgangsverkehr, vor allem vom Schwerlasttransport, entlasten. Die mögliche Trassenführung durch die Stadt weckte den Protest vieler Halberstädter. Jetzt will die Bürgerinitiative sich auflösen.

Von Sabine Scholz 27.11.2025, 06:45
Mehr als 4000 Unterschriften füllen diesen dicken Ordner. Das Votum der Einwohner sammelte die Bürgerinitiative im Kampf gegen Variante 3 der B81-Ortsumfahrung Halberstadt.
Mehr als 4000 Unterschriften füllen diesen dicken Ordner. Das Votum der Einwohner sammelte die Bürgerinitiative im Kampf gegen Variante 3 der B81-Ortsumfahrung Halberstadt. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - „Die Bürgerinitiative steht vor der Auflösung“, sagt Hagen Becker. Gemeinsam mit Manfred Thormann war er in den vergangenen zweieinhalb Jahren unermüdlich nicht nur in Halberstadt für die Initiative unterwegs. Doch nun ist Schluss.