Warum Halberstadt keine Sonderregel für Ukraine-Flüchtlinge trifft

Halberstädter, die sich um Geflüchtete aus der Ukraine kümmern, beklagen, dass es für diese keinen freien Eintritt in Tiergarten und Co. gibt. Nicht nötig, so die Stadtverwaltung,

Halberstadt - Warum geht in Halberstadt nicht, was in anderen Orten funktioniert? In Magdeburg bekommen Geflüchtete aus der Ukraine zum Beispiel freien Eintritt in den Zoo und in den Elbauenpark, andere Kommunen bieten freien Eintritt in Museen oder Schwimmbäder. Doch Halberstädter, die Ukraine-Flüchtlinge betreuen, berichten, dass es solche Angebote in Halberstadt nicht gibt.