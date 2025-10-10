weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Freizeit im Harz: Warum Halberstädter maritimen Klängen gern ihre Freizeit widmen

Halberstadt liegt zu Füßen des Harzes, die Küsten sind weit weg. Auch einen Binnenhafen hat die traditionsreiche Stadt nicht - aber einen Shantychor. Wie es dazu kam und was den Chor auszeichnet.

Von Sabine Scholz 10.10.2025, 18:45
Der Shantychor Halberstadt probt regelmäßig im Vereinszentrum des Burchardiklosters.
Halberstadt. - Sie sind eine Neugründung, sagt Gerhard Hoffmann und muss schmunzeln. Denn sooo neu sind sie gar nicht, die Shanty-Sänger in Halberstadt. Wobei allein schon der Fakt, dass es solch einen Chor in einer Stadt ohne Hafen gibt, manchen irritiert. Die Fangemeinde ist dennoch groß.