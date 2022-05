Warum Innenministerin Zieschang zwei Harzer Feuerwehrleute ehrt

Eilsdorf/Thale/Ditfurt/Altenbrak - Großbrände, schwere Unfälle mit Toten, eine verheerende Gasexplosion mit einem Opfer, diverse Hochwassereinsätze und eine Flammenhölle im Halberstädter Obdachlosenheim, in der seinerzeit neun Menschen qualvoll ums Leben kamen: Bodo Fuckert hat in 49 Jahren als Feuerwehrmann so viele Tragödien miterleben müssen, dass er stundenlang erzählen oder zig Bücher vollschreiben könnte. Sehr oft musste er Einsätze absolvieren – und in seiner Funktion als hauptberufliches und freiwilliges Wehrmitglied mit Leitungsfunktion auch managen – die tragisch ausgingen. Aber eben nicht nur. Oft konnten er und seine Kameraden mit professionellem Einsatz Leben retten, Flammen begrenzen und Werte erhalten.