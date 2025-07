Noch plakatiert Ingo Holzheuer an seinem Firmen- und Privatsitz in Hessen für die AfD. Dies werde er jetzt jedoch beenden.

Osterwieck/Hessen. - Ingo Holzheuer hat aus seiner politischen Überzeugung nie ein Hehl gemacht: Am Wohn- und Firmensitz des Speditionsunternehmers, der sich direkt an der B 79 im Osterwiecker Ortsteil Hessen befindet, prangte in den vergangenen Wochen immer wieder unübersehbar groß Werbung für die AfD. Aktuell protestiert der 59-Jährige mit einem Banner auch gegen die Schließung von Kindereinrichtungen im Stadtgebiet. Zumindest die AfD-basierten Plakate würden am Wochenende verschwinden, hat Holzheuer am Mittwoch, 23. Juli, angekündigt. Der Grund: Holzheuer hat sein Parteibuch hingeworfen.