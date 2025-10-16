Niemand hat so viel Zeit mit der Sanierung der Schnellzuglegende SVT in Halberstadt verbracht wie Ingmar Schmidt. Aus gutem Grund kann er behaupten: Ich kenne jede Schraube beim Vornamen.

Treffen der Generationen: Ingmar Schmidt (rechts) und sein Stellvertreter Marcel Fritsche sind stolz auf ihre jahrelange Arbeit am Schnellverbrennungstriebwagen der Bauart Görlitz (SVT).

Halberstadt. - Ingmar Schmidt ist ein Mann der ersten Stunde. Bei der Sanierung des SVT ist der Mitarbeiter der VIS von Anfang an dabei. Noch bevor der Zug das Werksgelände im Magdeburger Weg in Halberstadt erreicht hat, hat er schon an der Schnellzuglegende der Deutschen Reichsbahn geschraubt und geschweißt. Deswegen freut er sich nun auf die nächste Etappe.