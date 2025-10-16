Zugverkehr im Harz Warum Reichsbahnlegende SVT Halberstadt erhalten bleiben wird
Niemand hat so viel Zeit mit der Sanierung der Schnellzuglegende SVT in Halberstadt verbracht wie Ingmar Schmidt. Aus gutem Grund kann er behaupten: Ich kenne jede Schraube beim Vornamen.
16.10.2025, 06:00
Halberstadt. - Ingmar Schmidt ist ein Mann der ersten Stunde. Bei der Sanierung des SVT ist der Mitarbeiter der VIS von Anfang an dabei. Noch bevor der Zug das Werksgelände im Magdeburger Weg in Halberstadt erreicht hat, hat er schon an der Schnellzuglegende der Deutschen Reichsbahn geschraubt und geschweißt. Deswegen freut er sich nun auf die nächste Etappe.