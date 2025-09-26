Die Landfrauen aus dem Huy sind dieser Tage nach Magdeburg gereist. Ihr Ziel: Das Wirtschafts-und Landwirtschaftsministerium Sachsen-Anhalts. Sie hatten etwas Wichtiges dabei.

Magdeburg/Huy. - Zum ersten Mal hatte der Landfrauenverein Huy-Fallstein-Harz an dem Wettbewerb um die schönste Erntekrone teilgenommen. Die war im Rahmen des Landeserntedankfestes in Magdeburg gesucht worden.

Mit viel Aufwand wurde gebastelt und gebunden, gesteckt und geflochten. Den Sieg, der vom anwesenden Publikum bestimmt wurde, konnten sie am Ende zwar nicht holen - und doch gab es eine andere besondere Ehre: Die Krone aus der Huy-Region wurde als diejenige ausgewählt, die im Landwirtschaftsministerium ausgestellt wird.

Persönliche Übergabe an Minister Schulze

Und so fuhren Kathrin Baumgärtel, Sylvia Gans, Nancy Hecht und Heike Rautenschlein dieser Tage nach Magdeburg, um das Ergebnis ihrer kreativen Bastelei an Sven Schulze (CDU), Sachsen-Anhalts Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, persönlich zu übergeben.

Jedes Jahr wird beim Landeserntedankfest eine Krone fürs Ministerium ausgewählt. Sie wird nun hier bis Ende November ausgestellt, bevor sie zurück an den Landfrauenverein in den Huy geht.