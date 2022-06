Projekt an der Petri-Sekundarschule Schwanebeck Warum Schüler einen Park im Vorharz von Müll befreien

An der Petri-Sekundarschule in Schwanebeck befassen sich Schüler mit Denkmalen im Schwanebecker Park. Dabei fällt ihnen der viele Müll in der Grünanlage auf. Gemeinsam beteiligen sich die Kinder der Klassen 5b und 6b an einer Aufräumaktion.