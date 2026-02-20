Jetzt einschalten
Menschen im Harz Warum sich ein Musikfan für ein Halberstädter Naturkundemuseum engagiert
Das Heineanum in Halberstadt ist ein kleines Naturkundemuseum mit besonderen Schätzen. Dass es existiert, ist der Sammelleidenschaft eines Halberstädters zu verdanken. Und einer Familie, die bis heute dem Haus verbunden ist.
20.02.2026, 18:15
Halberstadt. - Im vergangenen Jahr hatte Georg Heine ein Jubiläum, das still begangenen wurde. Seit 20 Jahren ist er der zweite Vorsitzende des 1992 gegründeten Förderkreises des Museums Heineanum. Das Heine im Namen des Museums hat Bedeutung.