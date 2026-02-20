weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Menschen im Harz Warum sich ein Musikfan für ein Halberstädter Naturkundemuseum engagiert

Das Heineanum in Halberstadt ist ein kleines Naturkundemuseum mit besonderen Schätzen. Dass es existiert, ist der Sammelleidenschaft eines Halberstädters zu verdanken. Und einer Familie, die bis heute dem Haus verbunden ist.

Von Renate Petrahn 20.02.2026, 18:15
Georg Heine, Rüdiger Becker, Christian Mokosch, Susanne Bursch, Stefan Schmidt, Jürgen Jüling (von links) sind der Vorstand des Förderkreises. Sie stehen vor der bedeutenden Fachbibliothek, deren Grundstein ebenso auf den Gründer des Halberstädter Heineanums zurückgeht wie die wertvolle Sammlung. Foto: Renate Petrahn

Halberstadt. - Im vergangenen Jahr hatte Georg Heine ein Jubiläum, das still begangenen wurde. Seit 20 Jahren ist er der zweite Vorsitzende des 1992 gegründeten Förderkreises des Museums Heineanum. Das Heine im Namen des Museums hat Bedeutung.